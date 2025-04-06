Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TM XNK TR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM XNK TR
Ngày đăng tuyển: 06/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH TM XNK TR

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TM XNK TR

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Đường O, Khu phố Mỹ Giang 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm tra chương trình bán hàng và đơn hàng trên phần mềm Pancake, chuyển đơn hàng xuống kho xuất hàng, cuối ngày chuyển dữ liệu vào phần mềm kế toán Misa.
Lập hóa đơn điện tử từ phần mềm, nhập liệu.
Đối chiếu đơn hàng xuất với hóa đơn GTGT khớp đơn.
Tổng hợp số liệu bán hàng hàng ngày . Kiểm tra đối chiếu số liệu bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ kênh. Theo dõi đơn hàng trả lại, đối soát và theo dõi thu tiền Viettel Post (COD).
Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán ra, thuế GTGT trong ngày.
Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, công nợ. Quản lý công nợ khách hàng, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ của khách. Báo cáo công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ liên quan.
Kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu số liệu nhập xuất kho trên sổ sách và thực tế. Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - dưới 30 tuổi
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên ngành Kế toán – Kiểm toán
Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng online, xuất nhập khẩu.
Nắm rõ kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, nắm rõ quy định về hoá đơn, sử dụng thành thạo phần mềm Misa, thành thạo excel. Sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.
Trung thực, cẩn thận, khả năng tư duy và chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TM XNK TR Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty.
Thử việc: 2 tháng
Teambuilding hàng năm
Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng
Phúc lợi: BHXH, phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM XNK TR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM XNK TR

CÔNG TY TNHH TM XNK TR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31/23B đường nhánh cầu Tân Thuận 2, Khu phố 3, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

