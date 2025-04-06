Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Đường O, Khu phố Mỹ Giang 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Kế toán bán hàng

Kiểm tra chương trình bán hàng và đơn hàng trên phần mềm Pancake, chuyển đơn hàng xuống kho xuất hàng, cuối ngày chuyển dữ liệu vào phần mềm kế toán Misa.

Lập hóa đơn điện tử từ phần mềm, nhập liệu.

Đối chiếu đơn hàng xuất với hóa đơn GTGT khớp đơn.

Tổng hợp số liệu bán hàng hàng ngày . Kiểm tra đối chiếu số liệu bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ kênh. Theo dõi đơn hàng trả lại, đối soát và theo dõi thu tiền Viettel Post (COD).

Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán ra, thuế GTGT trong ngày.

Theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, công nợ. Quản lý công nợ khách hàng, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ của khách. Báo cáo công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ liên quan.

Kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu số liệu nhập xuất kho trên sổ sách và thực tế. Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 24 - dưới 30 tuổi

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên ngành Kế toán – Kiểm toán

Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng online, xuất nhập khẩu.

Nắm rõ kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, nắm rõ quy định về hoá đơn, sử dụng thành thạo phần mềm Misa, thành thạo excel. Sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Trung thực, cẩn thận, khả năng tư duy và chịu áp lực tốt.

Quyền Lợi

Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty.

Thử việc: 2 tháng

Teambuilding hàng năm

Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng

Phúc lợi: BHXH, phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

