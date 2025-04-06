Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THE JOYFUL NEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư Tilia Recidence , Thủ Thiêm, quận 2, Tp.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện hạch toán kế toán theo quy định hiện hành, đảm bảo chứng từ hợp lệ, hợp pháp và chính xác.

Tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ (tháng/quý/năm).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán nội bộ và báo cáo thuế.

Kê khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, báo cáo tài chính cuối năm.

Quản lý công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện mua sắm nguyên vật liệu, thực phẩm, dụng cụ cho bếp ăn.

Tìm kiếm, đàm phán và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp đáng tin cậy.

Quản lý tồn kho nguyên vật liệu, theo dõi nhập – xuất – tồn kho.

Đảm bảo định mức tồn kho tối ưu, hạn chế hao hụt và lãng phí.

Phối hợp cùng bếp trưởng xây dựng định lượng nguyên vật liệu cho từng món ăn.

Tính toán và phân tích giá thành món ăn, đề xuất điều chỉnh giá bán hoặc định lượng để đảm bảo hiệu quả tài chính.

Theo dõi chặt chẽ chi phí vận hành bếp và hiệu quả kinh doanh (food cost, labor cost, overhead).

Hỗ trợ kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và giám sát quy trình lưu trữ – sử dụng – bảo quản thực phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2–3 năm làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế.

kinh nghiệm tối thiểu 2–3 năm

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực F&B, nhà hàng, khách sạn, hoặc đơn vị có bếp ăn công nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THE JOYFUL NEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tổng 15 - 20 triệu VND và thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường 5 sao, chuyên nghiệp, hiện đại, check in sống ảo.

Được đào tạo với đội ngũ chuyên gia nước ngoài & cơ hội thăng tiến

Đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ nhau

Đầu bếp riêng xịn sò nấu ăn miễn phí cho nhân viên

BHXH tham gia trên mức lương tổng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THE JOYFUL NEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin