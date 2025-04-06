Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA NGUYỄN FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT VẠN PHÚC, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế phát sinh hàng ngày, đảm bảo chính xác, kịp thời và đầy đủ.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và các báo cáo khác có liên quan theo quy định.

Nộp thuế và các khoản phí khác đúng hạn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán thuế với các bộ phận liên quan.

Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán thuế theo quy định.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán thuế của công ty.

Cập nhật và nghiên cứu các chính sách, quy định mới về kế toán thuế.

Tập hợp, theo dõi chứng từ đầu vào, xuất VAT cho khách hàng, lên sổ sách kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế.

Nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, xử lý thông tin chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại rau củ, thực phẩm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA NGUYỄN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA NGUYỄN FOOD

