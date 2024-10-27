Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: V12B Hương Giang, P.15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Khai triển phương án, phối cảnh để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

- Khai triển bản vẽ, bàn giao đôn đốc các bộ phận khác như điện nước, kết cấu, kiến trúc hỗ trợ hoàn thành bản vẽ.

- Kiểm tra, làm việc với khách hàng về bản vẽ hoàn thành,

- Hỗ trợ khách hàng chọn những vật dụng thiết yếu trong gia đình, màu sắc, cách bố trí sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 28 tuổi Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học Biết dựng hình bằng 3Dmax, render bằng Vray,...

Nam/Nữ dưới 28 tuổi

Kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Biết dựng hình bằng 3Dmax, render bằng Vray,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, theo năng lực ứng viên.

- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn.

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Lao Động: bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm...

- Du lịch thường niên, tham dự các đợt tập huấn ngoại khóa khác của Công ty.

- Tham gia hội trại, Teambuiding, từ thiện hàng năm.....

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn,...hoàn toàn miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIẾT THẠCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin