Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu khảo sát từ bộ phận kinh doanh, tiến hành đi khảo sát, trao đổi, tư vấn thiết kế trực tiếp với khách hàng.

Bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ sản xuất.

Hỗ trợ thực hiện đơn hàng: thiết kế, triển khai, căn chỉnh, hoàn thiện...

Tham mưu cho cấp trên các cải tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: cơ khí, cơ khí chế tạo máy, cơ khí chuyên dùng, ... và các chuyên ngành liên quan đến cơ khí

Kinh nghiệm: ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : thỏa thuận theo năng lực trao đổi trực tiệp khi phỏng vấn.

- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác

- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế khác…

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định

công ty và các chế khác…

- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

