Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận yêu cầu khảo sát từ bộ phận kinh doanh, tiến hành đi khảo sát, trao đổi, tư vấn thiết kế trực tiếp với khách hàng.
Bóc tách khối lượng, triển khai bản vẽ sản xuất.
Hỗ trợ thực hiện đơn hàng: thiết kế, triển khai, căn chỉnh, hoàn thiện...
Tham mưu cho cấp trên các cải tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: cơ khí, cơ khí chế tạo máy, cơ khí chuyên dùng, ... và các chuyên ngành liên quan đến cơ khí
Kinh nghiệm: ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : thỏa thuận theo năng lực trao đổi trực tiệp khi phỏng vấn.
- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác
- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy địnhcông ty và các chế khác…
- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
