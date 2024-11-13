Tuyển Thợ cơ khí CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A10 - KCN Tân Thới Hiệp - F Hiệp Thành, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Phụ trách vận hành máy (Máy cắt lazer, máy chấn CNC, máy đột CNC)

- Chịu sự giám sát, phân công công việc của Tổ Trưởng, Quản lý sản xuất

- Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên chuyên ngành cơ khí

- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật và kỹ thuật nguội cơ bản

- Có kinh nghiệm về công việc nêu trên

- Có khả năng làm việc độc lập, năng động, hoàn thành công việc theo trách nhiệm.

Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao theo năng lực ứng viên.

- Cơ hội đào tạo, và thăng tiến trong công việc.

- Ứng viên được tuyển dụng hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo qui định của luật.

- Hưởng các quyền lợi cao hơn luật trong chính sách phúc lợi của công ty: BH rủi ro 24/24, tham gia chương trình dã ngoại, teambuilding hằng năm, tiệc tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP

