Tuyển Thợ cơ khí CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô A10
- KCN Tân Thới Hiệp
- F Hiệp Thành, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Phụ trách vận hành máy (Máy cắt lazer, máy chấn CNC, máy đột CNC)
- Chịu sự giám sát, phân công công việc của Tổ Trưởng, Quản lý sản xuất
- Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên chuyên ngành cơ khí
- Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật và kỹ thuật nguội cơ bản
- Có kinh nghiệm về công việc nêu trên
- Có khả năng làm việc độc lập, năng động, hoàn thành công việc theo trách nhiệm.
Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cao theo năng lực ứng viên.
- Cơ hội đào tạo, và thăng tiến trong công việc.
- Ứng viên được tuyển dụng hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo qui định của luật.
- Hưởng các quyền lợi cao hơn luật trong chính sách phúc lợi của công ty: BH rủi ro 24/24, tham gia chương trình dã ngoại, teambuilding hằng năm, tiệc tất niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
