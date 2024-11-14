Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách gia công các chi tiết khuôn;

- Tiến hành lắp ráp và làm nguội khuôn mới.

- Hàn đắp, làm nguội và sửa chữa khuôn hư hỏng.

- Theo dõi khuôn đã sửa trong quá trình sản xuất;

- Bảo trì khuôn theo định kỳ kế hoạch;

- Công việc được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc tại công ty nhựa là một lợi thế.

- Siêng năng, có tính cầu tiến,

- Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực;

- Chế độ cơm trưa tại công ty;

- Được hưởng đầy đủ BHXH,BHYT,BHTN;

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin