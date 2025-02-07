Tuyển Thợ cơ khí Tekbox Digital Solutions Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Tekbox Digital Solutions Vietnam
- Hồ Chí Minh: Thành phố Thủ Đức , TP.HCM
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật từ quản lý/thiết kế để triển khai gia công tiện phay dập theo bản vẽ.
- Trực tiếp vận hành máy (tiện,phay) cơ CNC để gia công phôi tạo sản phẩm.
- Vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng và trì bảo dưỡng thiết bị phụ trách để luôn đảm bảo sẵn sàng.
điều kiện vân hành tốt nhất.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên, phụ thuộc vào tình hình làm việc của xưởng.
---------------------------------------------------------------
- Machine operation on milling machines, lathes, and CNC equipment.
- Calibrate and align machines to ensure precision and accuracy in operations.
- Replace or repair defective parts using hand tools, power tools, and precision instruments.
- Read and interpret blueprints, schematics, and technical manuals.
- Conduct diagnostic tests and analyze machine errors to identify root causes.
- Maintain accurate records of maintenance activities, repairs, and parts inventory.
- Ensure compliance with safety standards and company procedures.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo các máy móc(phay, tiện cơ và CNC).
Tại Tekbox Digital Solutions Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Competitive Salary
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tekbox Digital Solutions Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
