Tuyển Thợ cơ khí Tekbox Digital Solutions Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật từ quản lý/thiết kế để triển khai gia công tiện phay dập theo bản vẽ.

- Trực tiếp vận hành máy (tiện,phay) cơ CNC để gia công phôi tạo sản phẩm.

- Vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng và trì bảo dưỡng thiết bị phụ trách để luôn đảm bảo sẵn sàng.

điều kiện vân hành tốt nhất.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên, phụ thuộc vào tình hình làm việc của xưởng.

- Machine operation on milling machines, lathes, and CNC equipment.

- Calibrate and align machines to ensure precision and accuracy in operations.

- Replace or repair defective parts using hand tools, power tools, and precision instruments.

- Read and interpret blueprints, schematics, and technical manuals.

- Conduct diagnostic tests and analyze machine errors to identify root causes.

- Maintain accurate records of maintenance activities, repairs, and parts inventory.

- Ensure compliance with safety standards and company procedures.