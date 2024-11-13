Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180/17 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế và biết sử dụng thành thạo CAD 2D và Inventor 3D.

Triển khai thiết kế 2D 3D các bản vẽ về ngành quảng cáo.

Gia công/lắp ráp các chi tiết cơ khí theo yêu cầu dự án.

Lập báo cáo tiến độ, đảm nhận công việc được giao đúng thời gian.

Thực hiện công việc khác do cấp trên giao.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực/oto, Cơ điện tử,... Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành phim nhưng có hứng thú vs Special Effects.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí: Autocad, Solidwork,...

Có định hướng phát triển lâu dài với công việc

Chăm chỉ, cẩn thận, làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao

Người ham học hỏi, đam mê công việc, có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và nâng cao tay nghề, vị trí.

Được tiếp xúc với quy trình sản xuất phim quảng cáo hiện đại nhất.

Chính sách phúc lợi đa dạng: Lương tháng 13, chế độ BHXH, BHSK (hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện), Teabreak hằng ngày, tiệc sinh nhật & teambuilding, Company trip, Câu lạc bộ Bi lắc, Bóng bàn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY PRODUCTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin