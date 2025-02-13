Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Trình Nhật Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10D2, phường Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, thực hiện khảo sát hiện trường, phối hợp bộ phận mua hàng lập Báo giá gửi khách hàng.

Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật, tham gia đàm phán với khách hàng để chốt ký hợp đồng.

Triển khai công việc thi công/ sản xuất sau khi ký hợp đồng.

Lập Quyết toán Dự án sau khi thực hiện xong hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

1 . Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học nghành Cơ khí chế tạo Máy. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tế đã trải qua các công việc liên quan tới Thiết kế, Kiểm tra thiết kế, Shop Drawing bản vẽ, Bóc tách, Triển khai công tác chế tạo, lập qui trình chế tạo, qui trình kiểm tra, Hoàn công bản vẽ chế tạo, Performance Test thiết bị, Lập hồ sơ lý lịch thiết bị, Bàn giao thiết bị.

2. Thành thạo đồ họa AUTOCAD 2D, 3D, Solid Work, Sharp

3. Thành thục về lập hồ sơ kỹ thuật để chào giá, Dự thầu, Đánh giá đối tác và đối thủ trong cạnh tranh

4. Đức tính Thật thà, Chịu khó, Tỉ mỉ, Trung thực, Ham học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, Có chí cầu tiến trong công tác.

5. Có khả năng làm việc độc lập cao, Làm việc nhóm, đứng đầu nhóm.

6. Có khả năng làm chỉ huy trưởng công trình và đứng đầu dự án.

7. Biết Tiếng Anh, Tối thiểu dịch và viết Tiếng Anh.

8. Am hiểu sâu các tiêu chuẩn cơ khí chế tạo: ASME, DIN, JIS, GB, AD2000 cho các thiết bị cơ khí, Thiết bị áp lực, Làm sạch và sơn phủ bề mặt.

9. Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Trình Nhật Long Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên được hưởng mức lương tương xứng năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Làm việc trong môi trường năng động. Có cơ hội tiếp cận các công nghệ mới trong chế tạo cơ khí/tự động hóa.

Được hưởng các đãi ngộ cho người lao động theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Công Trình Nhật Long

