Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 56/3 đường ht 45, kp.1 phường hiệp thành, quận 12, tp hcm, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Biết sử dụng máy hàn que, hàn Tig, máy tiện, phay, cắt, mài
Biết sử dụng các công cụ đo + Có khả năng đọc bản vẽ gia công ( Ưu tiên có bằng hàn)
Lắp ráp chi tiết máy và các công việc kỹ thuật liên quan theo yêu cầu
Đấu tủ điện, kết nối hệ thống điện cho thiết bị, nhà xưởng
Lắp ráp chi tiết máy, Có khả năng đọc bản vẽ gia công
Các công việc kỹ thuật liên quan theo yêu cầu
Được đào tạo tay nghề hàn

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có sức khỏe tốt, thật thà tuổi từ 20 tuổi trở lên
Siêng năng và có trách nhiệm trong công việc;
Sử dụng cơ bản các máy móc liên quan công việc.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dựa trên năng lực: 8.000.000 - 18.000.000
Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56/3 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

