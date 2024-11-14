Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56/3 đường ht 45, kp.1 phường hiệp thành, quận 12, tp hcm, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Biết sử dụng máy hàn que, hàn Tig, máy tiện, phay, cắt, mài

Biết sử dụng các công cụ đo + Có khả năng đọc bản vẽ gia công ( Ưu tiên có bằng hàn)

Lắp ráp chi tiết máy và các công việc kỹ thuật liên quan theo yêu cầu

Đấu tủ điện, kết nối hệ thống điện cho thiết bị, nhà xưởng

Lắp ráp chi tiết máy, Có khả năng đọc bản vẽ gia công

Các công việc kỹ thuật liên quan theo yêu cầu

Được đào tạo tay nghề hàn

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có sức khỏe tốt, thật thà tuổi từ 20 tuổi trở lên

Siêng năng và có trách nhiệm trong công việc;

Sử dụng cơ bản các máy móc liên quan công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dựa trên năng lực: 8.000.000 - 18.000.000

Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

