Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal

Thợ cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 151/2B Tam Bình, Phường Tam Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm việc tại văn phòng xưởng, giờ hành chánh
Triển khai kim loại tấm, triển khai cắt dập kim loại tấm, triển khai bào chấn kim loại tấm
Triển khai uốn cung tròn, vòng tròn, hình nón, hình trụ…
Triển khai bản vẽ gia công tấm ốp inox trang trí như: inox ốp cửa thang máy, đố cửa inox, khung inox, cánh cửa inox…
Nhận bản vẽ dự án, khảo sát, vẽ shop Drawing trình duyệt và triển khai cho xưởng gia công

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo Autocadd 2D,solidworks, Skechup, các phần mềm 3D xây dựng
Đọc hiểu bản vẽ xây dựng
Tính toán trọng lượng sắt thép, có kinh nghiệm chuyên ngành về cơ khí xây dựng, tính toán khấu hao vật tư, có kiến thức về vật tư sắt hộp, thép hình, thép ống, thép xây dựng
Có kiến thức về vật tư inox trang trí, inox mạ màu, inox tấm, inox hộp
Có kiến thức về các công nghệ gia công hàn điện, hàn tig, máy cắt, máy dập chấn, triển khai bước gia công….
Làm việc tốt trong môi trường cạnh tranh, chịu áp lực công việc tốt.
Có kỹ năng thương lượng, đàm phán và maketing.
Làm việc độc lập, quản lý nhóm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: Từ 12 đến 15 triệu ( Hoặc thoả thuận )
Tuyển sinh viên mới ra trường có đào tạo
Chế độ thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết, sếp tận tình, khônghạn chế cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal

Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 151/2B Tam Bình, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

