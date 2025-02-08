Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 151/2B Tam Bình, Phường Tam Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Làm việc tại văn phòng xưởng, giờ hành chánh
Triển khai kim loại tấm, triển khai cắt dập kim loại tấm, triển khai bào chấn kim loại tấm
Triển khai uốn cung tròn, vòng tròn, hình nón, hình trụ…
Triển khai bản vẽ gia công tấm ốp inox trang trí như: inox ốp cửa thang máy, đố cửa inox, khung inox, cánh cửa inox…
Nhận bản vẽ dự án, khảo sát, vẽ shop Drawing trình duyệt và triển khai cho xưởng gia công
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Autocadd 2D,solidworks, Skechup, các phần mềm 3D xây dựng
Đọc hiểu bản vẽ xây dựng
Tính toán trọng lượng sắt thép, có kinh nghiệm chuyên ngành về cơ khí xây dựng, tính toán khấu hao vật tư, có kiến thức về vật tư sắt hộp, thép hình, thép ống, thép xây dựng
Có kiến thức về vật tư inox trang trí, inox mạ màu, inox tấm, inox hộp
Có kiến thức về các công nghệ gia công hàn điện, hàn tig, máy cắt, máy dập chấn, triển khai bước gia công….
Làm việc tốt trong môi trường cạnh tranh, chịu áp lực công việc tốt.
Có kỹ năng thương lượng, đàm phán và maketing.
Làm việc độc lập, quản lý nhóm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến.
Đọc hiểu bản vẽ xây dựng
Tính toán trọng lượng sắt thép, có kinh nghiệm chuyên ngành về cơ khí xây dựng, tính toán khấu hao vật tư, có kiến thức về vật tư sắt hộp, thép hình, thép ống, thép xây dựng
Có kiến thức về vật tư inox trang trí, inox mạ màu, inox tấm, inox hộp
Có kiến thức về các công nghệ gia công hàn điện, hàn tig, máy cắt, máy dập chấn, triển khai bước gia công….
Làm việc tốt trong môi trường cạnh tranh, chịu áp lực công việc tốt.
Có kỹ năng thương lượng, đàm phán và maketing.
Làm việc độc lập, quản lý nhóm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến.
Tại Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm: Từ 12 đến 15 triệu ( Hoặc thoả thuận )
Tuyển sinh viên mới ra trường có đào tạo
Chế độ thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết, sếp tận tình, khônghạn chế cơ hội thăng tiến
Tuyển sinh viên mới ra trường có đào tạo
Chế độ thưởng lễ, Tết, hiệu quả công việc theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết, sếp tận tình, khônghạn chế cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Đạt Metal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI