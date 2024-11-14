Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 12 Triệu

Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

- Hồ Chí Minh

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Vận hành và gia công máy tiện, hàn, cắt, lắp ráp...
Lắp đặt, vận hành, bảo trì thiết bị máy móc sản xuất
Triển khai gia công theo yêu cầu kỹ thuật
Địa điểm: 168A, Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành cơ khí
Biết đọc, hiểu bản vẽ gia công cơ khí
Ưu tiên hàn que, hàn tig, hàn mig

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định nhà nước
Được hưởng phụ cấp công trình
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 168A, Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

