Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà 3C, số 3C Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động mua – bán hàng hóa, xuất nhập khẩu.

• Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ mua hàng, nhập kho, xuất kho, bán hàng.

• Theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp.

• Tính giá vốn hàng bán, phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, thuế nhập khẩu,...).

• Kiểm tra tồn kho định kỳ, phối hợp với kho để kiểm kê hàng hóa.

• Theo dõi và kiểm soát công nợ phải thu – phải trả, phối hợp với bộ phận kế toán công nợ & kinh doanh.

• Kiểm tra và kiểm soát chi phí hoạt động: : mua hàng, giá vốn, quản lý doanh nghiệp, bán hàng, tài chính, các chi phí chung (cố định – biến đổi).

• Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo quản trị cho Ban lãnh đạo.

• Thực hiện các báo cáo thuế: GTGT, TNDN, TNCN,... và làm việc với cơ quan thuế khi cần.

• Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc kiểm tra số liệu, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, kiểm toán.

• Quản lý, lưu trữ hồ sơ kế toán, hóa đơn chứng từ khoa học và đúng quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, Kế toán tài chính hoặc tương đương.

• Am hiểu quy trình kế toán, hàng hóa, tồn kho, tài chính, chứng từ đối ứng trong hoạt động kinh doanh thương mại.

• Thành thạo phần mềm kế toán MISA / AMIS và Excel.

• Hiểu biết về các quy định thuế trong hoạt động mua bán hàng hóa.

• Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt, cẩn thận, trung thực, làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực;

• Chế độ xét tăng thu nhập: 01 kỳ chính - 12 tháng / năm, 01 kỳ phụ - 06 tháng/ năm;

• Chế độ xét thăng tiến trong việc dựa trên hiệu quả, kết quả công việc;

• Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm;

• Tham gia Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật lao động Việt Nam;

• Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy chế hàng năm;

• Các chương trình phúc lợi khác: các hoạt động du lịch, team building định kỳ hàng năm ; các chương trình phúc lợi, đãi ngộ hàng năm khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin