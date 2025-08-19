Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH
- Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, cân đối các hóa đơn, chứng từ kế toán vào kho phần mềm.
Theo dõi tài khoản phải thu & phải trả và công nợ đối chiếu xác nhận công nợ
Thực hiện thanh toán và thu hồi nợ công.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan thuế & ngân hàng.
Theo dõi bảng lương và lập các hồ sơ liên quan đến BHXH, các khoản chi thu thanh toán công ty,...
Lưu trữ tài liệu kế toán.
Xuất hóa đơn, nhập dữ liệu hóa đơn vào phần mềm, gửi hóa đơn qua email cho khách hàng.
Xây dựng hệ thống kế toán, đề xuất những quy trình làm việc liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán
Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm
Quyết toán thuế theo kỳ quy định.
Phối hợp, báo cáo và giải trình với các cơ quan nhà nước (thuế, thanh tra, thống kê...) hoặc các cơ quan chức năng của đối tác liên quan (ngân hàng cho vay, kiểm toán...);
Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thanh toán với NCC
Thực hiện các yêu cầu khác theo nhu cầu quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Kinh nghiệm
Có ít nhất 03 - 04 năm kinh nghiệm làm Kế toán hoặc vị trí tương đương,...
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
3. Kỹ năng, Phẩm chất:
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình với công việc, sức khỏe tốt;
Sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp các phần mềm văn phòng (word, excel, phần mềm Misa ...);
Chịu được áp lực công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH Thì Được Hưởng Những Gì
2. Bảo hiểm:
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;
Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi trở thành Nhân viên chính thức.
3. Các chế độ đãi ngộ khác:
Thu nhập cao, ổn định, có nhiều cơ hội
Thưởng lễ, Tết, ...
Lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày/năm (sau khi trở thành nhân viên chính thức),
Du lịch mỗi năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH
