Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, cân đối các hóa đơn, chứng từ kế toán vào kho phần mềm.

Theo dõi tài khoản phải thu & phải trả và công nợ đối chiếu xác nhận công nợ

Thực hiện thanh toán và thu hồi nợ công.

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan thuế & ngân hàng.

Theo dõi bảng lương và lập các hồ sơ liên quan đến BHXH, các khoản chi thu thanh toán công ty,...

Lưu trữ tài liệu kế toán.

Xuất hóa đơn, nhập dữ liệu hóa đơn vào phần mềm, gửi hóa đơn qua email cho khách hàng.

Xây dựng hệ thống kế toán, đề xuất những quy trình làm việc liên quan đến chứng từ, sổ sách kế toán

Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm

Quyết toán thuế theo kỳ quy định.

Phối hợp, báo cáo và giải trình với các cơ quan nhà nước (thuế, thanh tra, thống kê...) hoặc các cơ quan chức năng của đối tác liên quan (ngân hàng cho vay, kiểm toán...);

Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thanh toán với NCC

Thực hiện các yêu cầu khác theo nhu cầu quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

2. Kinh nghiệm

Có ít nhất 03 - 04 năm kinh nghiệm làm Kế toán hoặc vị trí tương đương,...

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan

3. Kỹ năng, Phẩm chất:

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình với công việc, sức khỏe tốt;

Sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp các phần mềm văn phòng (word, excel, phần mềm Misa ...);

Chịu được áp lực công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương: thỏa thuận

2. Bảo hiểm:

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN;

Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi trở thành Nhân viên chính thức.

3. Các chế độ đãi ngộ khác:

Thu nhập cao, ổn định, có nhiều cơ hội

Thưởng lễ, Tết, ...

Lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày/năm (sau khi trở thành nhân viên chính thức),

Du lịch mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH

