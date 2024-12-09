Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 40 Triệu

Mức lương 13 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 13 - 40 Triệu

hực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ các KHCN đang có nợ quá hạn tại VPBank theo từng đơn vị kinh doanh được phân công trên địa bàn, nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ được phân công và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất:

- Trực tiếp liên hệ và đến nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa điểm cần thiết để phục vụ công tác thu hồi nợ;

- Đưa ra phương án/giải pháp nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ hoặc trong trường hợp khách hàng không hợp tác;

- Kịp thời báo cáo các vấn đề thu hồi nợ (đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, gian lận hoặc vi phạm của nhân viên ngân hàng...) và các xu hướng nợ xấu;

- Phối hợp với các thành viên khác trong đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt công tác thu hồi nợ;

- Làm việc trực tiếp với các cơ quan hữu quan (theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp) trong trường hợp được yêu cầu phối hợp để điều tra gian lận; Tuân thủ các chính sách và quy định, quy trình về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật;

- Gửi báo cáo kết quả hoàn thành công việc hàng ngày cho Trưởng Bộ phận thuộc khu vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo trực tiếp

Với Mức Lương 13 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệpTrung học phổ thông trở lên;

Trung học phổ thông

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính, Công ty Thu hồi nợ, …;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng lắng nghe và thuyết phục; Có khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt;

- Có khả năng đảm nhiệm khối lượng công việc cao và sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên; Có sức khoẻ tốt, thông thạo đường xá, chịu khó và kiên trì;

- Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook,

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

