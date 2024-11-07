Tuyển Thu hồi nợ Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 109 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp xây dựng, đề xuất trình áp dụng và triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin kinh tế/ngành nghề làm cơ sở cho việc giám sát, phân tích cảnh báo trong công tác xử lý nợ

Trực tiếp xây dựng, triển khai các Giới hạn trong công tác xử lý nợ (ngưỡng xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng, ngưỡng mua tài sản cấn trừ nợ ...)

Trực tiếp thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ có vấn đề các khoản nợ (thuộc thẩm quyền của Phòng, theo phân công) thông qua các biện pháp phù hợp (Đôn đốc, miễn giảm lãi, bán đấu giá tài sản, mua tài sản cấn trừ nợ, xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng, lập hồ sơ khởi kiện ra Tòa án, hồ sơ thi hành án ...)

Trực tiếp thực hiện phương án thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo đã dược cấp có thẩm quyền phê duyệt

Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu nợ cho các Chi nhánh/Phòng giao dịch.

Trực tiếp việc giám sát, cảnh báo và lập các Báo cáo về công tác xử lý nợ (tuần, tháng, năm), trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê nêu trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.

Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.

Kiến thức rộng về nghiệp vụ tín dụng, xử lý nợ, luật và các qui định liên quan.

Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Đóng bảo hiểm xã hội - y tế theo quy định bộ luật lao động VN.

• Được làm việc tại – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Công ty và bên ngoài.

• Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ, thưởng nhân dịp Lễ, Tết hàng năm theo quy định của Công ty.

• Du lịch trong và ngoài nước.

• Bảo hiểm 24/24.

• Các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin