Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Gọi điện thoại cho khách hàng để yêu cầu, thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản đã quá hạn và cam kết trả nợ của khách hàng;

Xử lý những vấn đề của khách hàng chậm trả theo quy định ngân hàng

Giải thích các thắc mắc liên quan đến những nợ quá hạn và phí phạt trễ hạn cho khách hàng;

Kiểm tra và gửi yêu cầu điều chỉnh những trường hợp đặc biệt như sai số hợp đồng, sai số tài khoản, tiền bị treo chưa nhập, hủy phí phạt trễ hạn,.. khi nhận được thông tin của khách hàng;

Theo dõi các khách hàng khi cần thiết cho đến khi hoàn tất quá trình trả nợ;

Cập nhật thông tin liên lạc mới của khách hàng vào hệ thống theo quy định, quy trình đã được hướng dẫn;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giao tiếp tốt.

Có giọng nói to rõ, dứt khoát, đặc biệt là kỹ năng lắng nghe và thuyết phục;

Có khả năng giải quyết vấn đề, phản ứng nhanh, xử lý tình huống linh hoạt;

Có tìm hiểu cơ bản về sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của ngân hàng;

Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;

Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn:

Lương cứng: 11.000.000 - 14.000.000 + Phụ cấp (50.000/ngày)

Lương incentive: theo năng lực (15 - 20tr)

Thưởng contest tháng, quý năm

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7 (Được nghỉ 2 thứ 7 trong 1 tháng)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

