Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý hành chính:
Sắp xếp giờ công, chấm công, lịch nghỉ ca, nghỉ phép cho tổng đài viên theo đúng quy định quy trình đã duyệt;
Giám sát, quản lý thời gian làm việc, số lượng hợp đồng và thời gian gọi điện của tổng đài viên nhắc phí, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình và chỉ tiêu đã đề ra;
Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu của nhóm và đề xuất các điều chỉnh nhằm đảm bảo tính chính xác trong công tác tính lương, thưởng cho đội ngũ;
Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở nhằm đảm bảo tập thể luôn nhận thức và tuân thủ các quy định của Công ty;
Đánh giá kết quả công việc, đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật đội ngũ dưới quyền theo các quy trình và quy định đã thiết lập nhằm đảm bảo tính tuân thủ và kết quả công việc tốt nhất cho Công ty.
2. Quản lý nghiệp vụ:
Theo dõi nghiệp vụ hàng ngày của tổng đài viên trong nhóm, trực tiếp hỗ trợ trường hợp khó;
Nghe, đánh giá chất lượng cuộc gọi của tổng đài viên để kịp thời nhắc nhở, định hướng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác chuyên môn.
3. Khác :
Phản ánh kịp thời đến các bộ phận chức năng khi có trục trặc về hệ thống để đảm bảo tính thông suốt trong hoạt động;
Đảm bảo tính kịp thời và chính xác của các báo cáo về tình hình hoạt động của đội ngũ theo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên;
Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các quy chuẩn của phòng ban;
Hỗ trợ hoạt động chung của phòng ban khi có yêu cầu;
Tham gia các hoạt động nghiệp vụ khác của Công ty theo yêu cầu của cấp quản lý có thẩm quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật, Tài chính, Quản trị kinh doanh.
1. Trình độ học vấn:
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Tổ Trưởng/ Trưởng Nhóm.
Có kinh nghiệm quản lý nhóm của Call Center hoặc thu nợ gián tiếp là một lợi thế
3. Kỹ năng:
Tính cách: siêng năng, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình. Có ý thức trách nhiệm cao;
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục tốt;
Kỹ năng quản lý đội nhóm;
Kỹ năng thuyết trình trước đám đông là một ưu tiên;
Vi tính văn phòng, ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Excel.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương;
Ký hợp đồng lao động chính thức;
Cam kết lương tháng 13, thưởng, phụ cấp theo từng vị trí;
16 ngày phép năm;
Chương trình Chăm sóc sức khỏe định kỳ;
Ghi nhận, đánh giá thành tích thường xuyên và thưởng theo năng lực;
Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

