Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 15 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Thu hồi nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu hồi nợ Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Mức lương
75 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Bắc Ninh

- Bắc Giang ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 75 - 15 Triệu

- Trực tiếp thực hiện Thu hồi nợ theo danh sách Khách hàng được phân công
- Thực hiện thu hồi nợ trực tiếp tại địa bàn đối với các khách hàng không thể tiếp cận được qua điện thoại
- Thực hiện Báo cáo kết quả tác nghiệp vào Hệ thống
- Theo dõi & báo cáo định kỳ tình trạng nợ (tới hạn, quá hạn) cho Trưởng bộ phận Thu hồi nợ Hiện trường
- Ghi nhận và báo cáo ngay lập tức các trường hợp có dấu hiệu gian lận trong quá trình thu hồi nợ về cho Trưởng Bộ phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công từ cấp Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 75 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính, Công ty Thu hồi nợ,..
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
- Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo địa bàn phụ trách;
- Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng từ 7 - 7,5 triệu/tháng + thưởng
Thu nhập = Lương cứng từ 7 - 7,5 triệu/tháng + thưởng
- Đóng BHXH, gói BH Sức khỏe theo luật nhà nước qui định.
- 16 ngày phép trong năm gồm 12 phép/năm theo luật qui định + 1 ngày nghỉ sinh nhật + 3 ngày nghỉ hè.
- Thưởng lễ, tết ( tiền hỗ trợ di chuyển dịp cuối năm, thưởng sinh nhật, các ngày lễ trong năm thưởng)
- Được huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ chuyên sâu
- Có cơ hội đi du lịch trong hoặc ngoài nước
- Quyền lợi ứng tuyển nội bộ các vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ số 01 Song Hành - Tòa Nhà Cantavil -Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

