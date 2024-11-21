Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Công nghệ cao

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Cụm CN Ngọc Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các thủ tục xuất nhập hàng hóa:
+ Nắm bắt chính xác số lượng hàng hóa xuất, nhập kho.
+ Thực hiện việc nhập và xuất hàng hóa.
+ Xác nhận các yêu cầu xuất hàng, chứng từ giao hàng là hợp lệ và lưu chuyển các hồ sơ này cho các bộ phận khác theo quy định.
+ Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
+ Nắm được số lượng hàng tồn.
- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu:
+ Đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu của tất cả các loại hàng hóa trong kho.
+ Đề xuất với các cấp quản lý cao hơn thay đổi định mức tồn kho tối thiểu khi cần thiết nếu xuất hiện sự biến động bất thường trong việc xuất/nhập hàng.
+ Theo dõi sát sao mức tồn kho hàng ngày.
- Đặt hàng cho kho:
+ Giám sát, đốc thúc hoạt động nhập, mua hàng.
+ Lập phiếu đề nghị mua vật tư tiêu hao để sản xuất không bị gián đoạn
- Sắp xếp hàng hóa:
+ Nắm được sơ đồ kho và cập nhật khi có sự thay đổi.
+ Sắp xếp hàng hóa khoa học, hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm kê và vận chuyển.
+ Giám sát quy trình nhập hàng vào kho, đảm bảo hàng được đặt đúng vị trí.
+ Đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình đưa vào và bảo quản trong kho.
- Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa:
+ Đảm bảo hàng hóa trong kho được sắp xếp theo đúng yêu cầu và quy định của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn, Bằng cấp:
+ Bằng cấp: Đại học, cao đẳng, ...
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kết cấu thép, cơ khí,...
+ Tốt nghiệp các ngành liên quan.
- Yêu cầu chung:
+ Thành thạo phần mềm office,...
+ Có kinh nghiệm trên 1 năm làm vị trí thủ kho
+ Có trách nhiệm, chịu áp lực cao,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 8 - 12 triệu (Thỏa thuận tùy theo năng lực)
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi do luật lao động quy định và chế độ của Công ty;
- Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, BHYT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, VPHN: Số 6 dãy TT 5C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thu-kho-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job254520
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 15/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nnb Town
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nnb Town
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Hạn nộp: 26/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Tuyển Thủ Kho thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 19/10/2025
Thái Bình Hưng Yên Hải Phòng Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 60 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AMEPRO VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 28/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 10 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 15/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nnb Town
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Từ 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nnb Town
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nier Rượu Vang Hảo Hạng Việt Nam
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty Cổ Phần Đạt Phương Hội An
Hạn nộp: 26/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Tuyển Thủ kho/Quản lý kho thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Điện Mạnh Phương Tại Hà Nội
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mimosa Technology
Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Lâm Đồng
Công ty TNHH Mimosa Technology
Hạn nộp: 26/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Tuyển Thủ Kho thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Tuyển Nhân Viên Phụ Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐÀI PHONG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất