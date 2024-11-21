Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Cụm CN Ngọc Long, xã Ngọc Long, Yên Mỹ

- Thực hiện các thủ tục xuất nhập hàng hóa:

+ Nắm bắt chính xác số lượng hàng hóa xuất, nhập kho.

+ Thực hiện việc nhập và xuất hàng hóa.

+ Xác nhận các yêu cầu xuất hàng, chứng từ giao hàng là hợp lệ và lưu chuyển các hồ sơ này cho các bộ phận khác theo quy định.

+ Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

+ Nắm được số lượng hàng tồn.

- Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu:

+ Đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu của tất cả các loại hàng hóa trong kho.

+ Đề xuất với các cấp quản lý cao hơn thay đổi định mức tồn kho tối thiểu khi cần thiết nếu xuất hiện sự biến động bất thường trong việc xuất/nhập hàng.

+ Theo dõi sát sao mức tồn kho hàng ngày.

- Đặt hàng cho kho:

+ Giám sát, đốc thúc hoạt động nhập, mua hàng.

+ Lập phiếu đề nghị mua vật tư tiêu hao để sản xuất không bị gián đoạn

- Sắp xếp hàng hóa:

+ Nắm được sơ đồ kho và cập nhật khi có sự thay đổi.

+ Sắp xếp hàng hóa khoa học, hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm kê và vận chuyển.

+ Giám sát quy trình nhập hàng vào kho, đảm bảo hàng được đặt đúng vị trí.

+ Đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình đưa vào và bảo quản trong kho.

- Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa:

+ Đảm bảo hàng hóa trong kho được sắp xếp theo đúng yêu cầu và quy định của công ty.

- Chuyên môn, Bằng cấp:

+ Bằng cấp: Đại học, cao đẳng, ...

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kết cấu thép, cơ khí,...

+ Tốt nghiệp các ngành liên quan.

- Yêu cầu chung:

+ Thành thạo phần mềm office,...

+ Có kinh nghiệm trên 1 năm làm vị trí thủ kho

+ Có trách nhiệm, chịu áp lực cao,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 8 - 12 triệu (Thỏa thuận tùy theo năng lực)

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi do luật lao động quy định và chế độ của Công ty;

- Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, BHYT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

