Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NVDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH NVDENT
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 101 Trần Văn Kiểu, P10, Quận 6
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
-Trao đổi thông tin với khách hàng
-Tiếp nhận hàng hóa trên phần mềm
- Scan hàng hóa
- Đóng gói hàng hóa
- Công việc khác theo yêu cầu của Quản lý sản xuất
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi dưới 32
- Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí ứng tuyển
- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên
- Sử dụng tốt tin học văn phòng
- Anh văn giao tiếp
- Nhanh nhẹn, năng động
-Có thể làm thêm ngoài giờ
Tại CÔNG TY TNHH NVDENT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Quà sinh nhật
- Lương Tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NVDENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
