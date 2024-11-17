Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NVDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Trần Văn Kiểu, P10, Quận 6

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

-Trao đổi thông tin với khách hàng

-Tiếp nhận hàng hóa trên phần mềm

- Scan hàng hóa

- Đóng gói hàng hóa

- Công việc khác theo yêu cầu của Quản lý sản xuất

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi dưới 32

- Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí ứng tuyển

- Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên

- Sử dụng tốt tin học văn phòng

- Anh văn giao tiếp

- Nhanh nhẹn, năng động

-Có thể làm thêm ngoài giờ

Tại CÔNG TY TNHH NVDENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Tham gia BHXH đầy đủ

- Quà sinh nhật

- Lương Tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NVDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin