Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Theo dõi quy trình sản xuất: Giám sát các hoạt động sản xuất hàng ngày, đảm bảo tất cả các quy trình được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn. Ghi chép và báo cáo về tình hình sản xuất, bao gồm năng suất và chất lượng sản phẩm.
Theo dõi quy trình sản xuất
Hỗ trợ giải quyết vấn đề: Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo duy trì hiệu quả công việc.
Hỗ trợ giải quyết vấn đề
Quản lý dự án: Theo dõi tiến độ các dự án sản xuất, đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra được hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.
Quản lý dự án
Liên lạc nội bộ: Làm cầu nối giữa tổng giám đốc và các bộ phận khác trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.
Liên lạc nội bộ
Phân tích dữ liệu: Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu liên quan đến năng suất, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất.
Phân tích dữ liệu
Chuẩn bị báo cáo: Soạn thảo và trình bày các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, hiệu suất và các vấn đề cần lưu ý.
Chuẩn bị báo cáo
Tham gia hội nghị: Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, ghi chép biên bản và theo dõi các quyết định được đưa ra.
Tham gia hội nghị
Quản lý tài liệu: Lưu trữ và quản lý các tài liệu liên quan đến sản xuất, hợp đồng và báo cáo.
Quản lý tài liệu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.
Tốt nghiệp Đại học
Giới tính: Nam, ưu tiên có bằng lái xe B2
Độ tuổi: 25 – 35
Có khả năng giao tiếp lưu loát bằng Tiếng Anh
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc hiệu quả
Nắm vững các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, trình bày báo cáo bằng Power Point và Power BI

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Quà sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên thâm niên
Thưởng Lễ, Tết, tiên tiến hàng quý, thưởng cuối năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Được review 1 lần trong năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Cơ hội đào tạo, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển bản thân
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường Số 7, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

