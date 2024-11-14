Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
- Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Theo dõi quy trình sản xuất: Giám sát các hoạt động sản xuất hàng ngày, đảm bảo tất cả các quy trình được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn. Ghi chép và báo cáo về tình hình sản xuất, bao gồm năng suất và chất lượng sản phẩm.
Hỗ trợ giải quyết vấn đề: Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo duy trì hiệu quả công việc.
Quản lý dự án: Theo dõi tiến độ các dự án sản xuất, đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra được hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.
Liên lạc nội bộ: Làm cầu nối giữa tổng giám đốc và các bộ phận khác trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.
Phân tích dữ liệu: Thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu liên quan đến năng suất, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất.
Chuẩn bị báo cáo: Soạn thảo và trình bày các báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, hiệu suất và các vấn đề cần lưu ý.
Tham gia hội nghị: Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, ghi chép biên bản và theo dõi các quyết định được đưa ra.
Quản lý tài liệu: Lưu trữ và quản lý các tài liệu liên quan đến sản xuất, hợp đồng và báo cáo.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Giới tính: Nam, ưu tiên có bằng lái xe B2
Độ tuổi: 25 – 35
Có khả năng giao tiếp lưu loát bằng Tiếng Anh
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc hiệu quả
Nắm vững các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, trình bày báo cáo bằng Power Point và Power BI
Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên thâm niên
Thưởng Lễ, Tết, tiên tiến hàng quý, thưởng cuối năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Được review 1 lần trong năm
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Cơ hội đào tạo, học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển bản thân
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
