Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/5T đường Bà điểm 4, xã Bà điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

• Ghi chép, hệ thống hóa các công thức sản phẩm, vẽ sơ đồ quy trình, lưu đồ vận hành sản xuất ra sản phẩm từ R&D đến sản xuất thực tế.

• Theo dõi, giám sát tình hình sản xuất hàng ngày, đảm bảo hoạt động sản xuất tuân thủ quy trình Chất lượng sản phẩm theo đúng công thức sản phẩm.

• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Kho, QA, QC đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra thông suốt

• Đảm bảo hệ thống tài liệu và quy trình được cập nhật thường xuyên và lưu trữ khoa học

• Thực hiện theo chỉ đạo lập kế hoạch sản xuất phù hợp tình hình thực tế tại nhà máy

• Các công việc khác được phân công phù hợp với chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành công nghiệp thực phẩm

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành sản xuất

• Thành thạo việc soạn thảo quy trình và lưu đồ vận hành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

• Thành thạo vi tính văn phòng

• Kỹ năng tổ chức, quản lý tài liệu và lập báo cáo chi tiết, chính xác

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề

• Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin