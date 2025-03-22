Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu, kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán.

Hỗ trợ lập báo cáo thu chi, công nợ, doanh thu.

Tham gia theo dõi và quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa, tài sản, lập bảng tính lương.

Trực tiếp thao tác và làm việc trên phần mềm kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực kế toán.

Sử dụng tốt Excel và tin học văn phòng.

Có laptop riêng để làm việc.

Siêng năng, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp phí gửi xe

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc uy tín, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi thực tế.

Hỗ trợ tận tình, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được tiếp xúc và làm việc trên phần mềm kế toán thực tế.

Được đào tạo bài bản, hướng dẫn công việc cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

