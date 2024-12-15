Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, P. Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn trực tiếp;

- Đọc hiểu ngành nghề kinh doanh của công ty, các tài khoản ghi sổ thường dùng;

- Hỗ trợ kiểm tra các tài khoản ghi sổ;

- Hỗ trợ phòng kế toán thu thập, nhập dữ liệu thô vào phần mềm;

- Giúp kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng;

- Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán;

- Giúp kiểm tra, xử lý bảng cân đối kế toán;

- Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính theo sự hướng dẫn;

- Hỗ trợ rà soát chi phí, hoặc hồ sơ thuế, các chi tiêu ở công ty;

- Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo sự phân công của phòng ban;

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang có nhu cầu thực tập hoặc sinh viên vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành: chuyên ngành Tài chính - kế toán

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tiếng Anh đọc hiểu chuyên ngành

- Trung thực và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, quyết đoán, khéo léo, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 2.500.000 - 3.000.000đ

- Được giữ lại Công ty làm việc chính thức nếu được đánh giá tốt

- Thời gian làm việc:

Sáng: Từ 8h30 đến 12h trưa;

Chiều: Từ 13h30 đến 17h30

Từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin