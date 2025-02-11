Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 409 Nguyễn Văn Bá, Phường Trường Thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết cụ thể về các nghiệp vụ kế toán, ứng dụng nguyên lý kế toán vào thực tế

Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán

Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối đại học/ cao đẳng các chuyên ngành liên quan kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán

Siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Thời gian thực tập: full time từ T2-T7 hoặc linh động theo lịch học

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn và làm các công việc theo nghiệp vụ kế toán và các công việc liên quan.

Hỗ trợ nghiệp vụ, số liệu khi làm bài thực tập, khóa luận.

Hỗ trợ dấu để làm báo cáo và xác nhận thực tập

Trải nghiệm môi trường làm việc trong lĩnh vực Ô Tô, hiện đại và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN

