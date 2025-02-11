Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 409 Nguyễn Văn Bá, Phường Trường Thọ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết cụ thể về các nghiệp vụ kế toán, ứng dụng nguyên lý kế toán vào thực tế
Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán
Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối đại học/ cao đẳng các chuyên ngành liên quan kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán
Siêng năng, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Thời gian thực tập: full time từ T2-T7 hoặc linh động theo lịch học
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn và làm các công việc theo nghiệp vụ kế toán và các công việc liên quan.
Hỗ trợ nghiệp vụ, số liệu khi làm bài thực tập, khóa luận.
Hỗ trợ dấu để làm báo cáo và xác nhận thực tập
Trải nghiệm môi trường làm việc trong lĩnh vực Ô Tô, hiện đại và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
