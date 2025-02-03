Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Hỗ trợ các nghiệp vụ xuất bán hàng, ghi nhận doanh thu, mua hàng, nghiệp vụ tổng hợp...

Hỗ trợ đối soát công nợ Khách hàng, Nhà cung cấp, Ngân hàng...

Hỗ trợ rà soát chi phí, chứng từ hợp lệ và kiểm tra các tài khoản ghi sổ.

Hỗ trợ sắp xếp và lưu trữ chứng từ hợp lý.

Hỗ trợ các dự án, công việc nghiệp vụ kế toán khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn Sinh viên năm 4 chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, chuyên ngành lĩnh vực liên quan.

Đang trong kỳ thực tập và có GIẤY GIỚI THIỆU của trường khi thực tập và dành thời gian fulltime cho kỳ thực tập.

Khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt.

Ưu tiên ở khu vực Quận 7.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ Phí thực tập: đến 3.500.000 VNĐ/tháng.

Được Huấn luyện, Đào tạo kiến thức và các kỹ năng nghiệp vụ Kế toán, Công ty sẽ xem xét ký hợp đồng chính thức với những ứng viên tiềm năng và có quá trình làm việc tốt...

Cơ hội mở rộng network & được cọ sát làm việc cùng các anh chị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực...

Công ty xác nhận nội dung bài viết thực tập, đóng dấu và xác nhận kỳ thực tập.

Các quyền lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin