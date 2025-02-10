Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 33 Đường 55, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Thực hành các phần hành kiểm toán: doanh thu, giá vốn, chi phí, hàng tồn kho, công nợ phải thu-phải trả, phân tích số liệu, cách lập báo cáo tài chính…

Sắp xếp chứng từ kế toán

Tiếp xúc thường xuyên với chứng từ hóa đơn đầu vào, tờ khai nhập khẩu, bảng lương......

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm tư, năm cuối các chuyên ngành kế toán kiểm toán, tài chính

Năng động, chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì

Có kỹ năng thực tế

Cơ hội tiếp nhận làm việc sau thời gian thực tập

Có hỗ trợ xác nhận sau khi hoàn thành thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha

