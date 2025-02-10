Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 33 Đường 55, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Thực hành các phần hành kiểm toán: doanh thu, giá vốn, chi phí, hàng tồn kho, công nợ phải thu-phải trả, phân tích số liệu, cách lập báo cáo tài chính…
Sắp xếp chứng từ kế toán
Tiếp xúc thường xuyên với chứng từ hóa đơn đầu vào, tờ khai nhập khẩu, bảng lương......
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm tư, năm cuối các chuyên ngành kế toán kiểm toán, tài chính
Năng động, chăm chỉ, ham học hỏi
Năng động, chăm chỉ, ham học hỏi
Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha Thì Được Hưởng Những Gì
Có kỹ năng thực tế
Cơ hội tiếp nhận làm việc sau thời gian thực tập
Có hỗ trợ xác nhận sau khi hoàn thành thực tập
Cơ hội tiếp nhận làm việc sau thời gian thực tập
Có hỗ trợ xác nhận sau khi hoàn thành thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tín Nha
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI