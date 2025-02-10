Tuyển Thực tập sinh kế toán Top On Seek (TOS) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42/37 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Hỗ trợ kế toán tiền lương cho nhân viên hàng tháng.

- Hỗ trợ theo dõi và hạch toán các hóa đơn chứng từ, nghiệp vụ phát sinh hằng ngày.

- Hỗ trợ các dự án, công việc nghiệp vụ kế toán khác theo sự phân công.

- Hỗ trợ các công việc hành chính cho Phòng Kế toán.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn đang là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành kế toán, có thể thực tập fulltime.

- Siêng năng và cẩn thận.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có laptop cá nhân.

Tại Top On Seek (TOS) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập: 3.000.000 đồng/tháng.

- Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập, con dấu.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái.

- Được training, hướng dẫn trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Top On Seek (TOS) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin