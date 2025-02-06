Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51/15 Giải Phóng, Phường 4, Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Hỗ trợ các công việc chung của Phòng Tài chính Kế toán;

Hỗ trợ trong việc tìm hiểu, kiểm tra, sắp xếp, nhập số liệu, in chứng từ, hoá đơn từ bộ phận Kế toán;

Thực hiện các nghiệp vụ định khoản lên phần mềm để phục vụ cho công tác lên Báo cáo tài chính năm;

Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu từ cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên mới Tốt nghiệp hoặc sinh viên đang theo học các trường Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành về tài chính/kế toán/kiểm toán;

Cẩn thận trong công việc;

Ứng viên sử dụng tốt Microsoft Office,

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt, tuân thủ kỹ luật.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân & làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức phụ cấp 2.000.000 VNĐ/tháng;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đầy nhiệt huyết rèn luyện nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ

Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và giàu kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRẦN NGỌC

