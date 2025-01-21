Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 8, Tòa nhà LOYAL, 151 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ kế toán trong việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo yêu cầu.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các dự án, công việc liên quan đến lĩnh vực thiết kế/kiến trúc.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, ham học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực thiết kế/kiến trúc.

Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán.

Được hỗ trợ, hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin