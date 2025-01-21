Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 8, Tòa nhà LOYAL, 151 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ kế toán trong việc thu thập, xử lý, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính theo yêu cầu.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các dự án, công việc liên quan đến lĩnh vực thiết kế/kiến trúc.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực thiết kế/kiến trúc.
Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực thiết kế/kiến trúc.
Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán.
Được hỗ trợ, hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.
Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán.
Được hỗ trợ, hướng dẫn tận tình trong quá trình thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI