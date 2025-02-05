Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH YETO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH YETO
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49 đường 57 phường 10, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ căn bản
Nhập Data và xuất hóa đơn cho khách
Kiểm tra các hóa đơn đầu vào, Bao gồm kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán trên Amis Misa
Chuẩn bị báo cáo tài chính, hỗ trợ trong việc xử lý hồ sơ thuế
Tham gia vào các công việc khác liên quan đến phòng kế toán.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Kĩ năng tin học văn phòng Word, Excel
Kĩ năng làm việc độc lập và chủ động
Biết sử dụng qua phần mềm kế toán Amis Misa
Tại CÔNG TY TNHH YETO Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Được trợ cấp từ 500.000 đến 1.500.000 VND khi thực tập đầy đủ.
Được tạo điều kiện để nhận việc ngay, sau thử việc nếu làm tốt có thể điều làm nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YETO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
