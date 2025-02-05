Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH YETO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 đường 57 phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ căn bản

Nhập Data và xuất hóa đơn cho khách

Kiểm tra các hóa đơn đầu vào, Bao gồm kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán trên Amis Misa

Chuẩn bị báo cáo tài chính, hỗ trợ trong việc xử lý hồ sơ thuế

Tham gia vào các công việc khác liên quan đến phòng kế toán.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Kĩ năng tin học văn phòng Word, Excel

Kĩ năng làm việc độc lập và chủ động

Biết sử dụng qua phần mềm kế toán Amis Misa

Tại CÔNG TY TNHH YETO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Được trợ cấp từ 500.000 đến 1.500.000 VND khi thực tập đầy đủ.

Được tạo điều kiện để nhận việc ngay, sau thử việc nếu làm tốt có thể điều làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YETO

