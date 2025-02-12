Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19A Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ: nhập thu chi tiền gửi, tiền mặt, duyệt phiếu chi

Check công nợ VMB

Nhập hóa đơn đầu vào

Xuất hóa đơn

Quản lý kho, cập nhật tình hình kho

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và bảo mật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ (ưu tiên trong lĩnh vực du lịch) là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: MISA, Bravo...).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin