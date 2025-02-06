Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6D Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tài liệu.

Nhập liệu vào hệ thống kế toán.

Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo thuế.

Hỗ trợ lập báo cáo số dư ngân hàng.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chính quy các trường CĐ, ĐH ngành Kế Toán, Kinh Tế, Tài Chính...

Có khả năng sử dụng máy tính, cụ thể là Microsoft Word, Excel.

Kiến thức về Hệ thống Kế toán Quốc tế là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí và dấu mộc thực tập.

Được công ty tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo hội nhập và nâng cao chuyên môn.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Du lịch: hàng năm sẽ có chuyến đi du lịch trong hoặc ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG

