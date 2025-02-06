Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6D Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tài liệu.
Nhập liệu vào hệ thống kế toán.
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo thuế.
Hỗ trợ lập báo cáo số dư ngân hàng.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chính quy các trường CĐ, ĐH ngành Kế Toán, Kinh Tế, Tài Chính...
Có khả năng sử dụng máy tính, cụ thể là Microsoft Word, Excel.
Kiến thức về Hệ thống Kế toán Quốc tế là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chi phí và dấu mộc thực tập.
Được công ty tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo hội nhập và nâng cao chuyên môn.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Du lịch: hàng năm sẽ có chuyến đi du lịch trong hoặc ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
