Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21K Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Thực tập sinh kế toán

- Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ cơ bản.

- Nhập và kiểm tra số liệu, chứng từ kế toán.

- Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán.

- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Tài Chính- Kế toán.

- Có định hướng theo hướng Tài chính hoặc Kế toán trong tương lai.

- Siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

- Sử dụng phần mềm Excel khá.

- Có Laptop cá nhân.

- Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập 3-5 triệu/tháng.

- Hỗ trợ dấu mộc chứng nhận thực tập (nếu cần).

- Được học hỏi cọ xát các kiến thức chuyên ngành, được đào tạo nghiệp vụ thực tế của Kế toán.

- Được làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, trẻ trung, luôn hỗ trợ support nhau hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM

