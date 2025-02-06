Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21K Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ cơ bản.
- Nhập và kiểm tra số liệu, chứng từ kế toán.
- Quản lý và lưu trữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán.
- Hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Tài Chính- Kế toán.
- Có định hướng theo hướng Tài chính hoặc Kế toán trong tương lai.
- Siêng năng, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
- Sử dụng phần mềm Excel khá.
- Có Laptop cá nhân.
- Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập 3-5 triệu/tháng.
- Hỗ trợ dấu mộc chứng nhận thực tập (nếu cần).
- Được học hỏi cọ xát các kiến thức chuyên ngành, được đào tạo nghiệp vụ thực tế của Kế toán.
- Được làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, trẻ trung, luôn hỗ trợ support nhau hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AVF VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Toong Oxygen, Tòa nhà Vista An Phú, 628C Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2, TPHCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

