Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thuận Hải, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi nhập - xuất hàng hóa, sao kê ngân hàng của hộ kinh doanh
Theo dõi nhập - xuất nguyên liệu, thành phẩm của nhà máy và các chi nhánh
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán: hợp đồng, đề nghị thanh toán, đơn đặt hàng, biên bản bàn giao,...
Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định. Sắp xếp, lưu trữ, kiểm tra hóa đơn, chứng từ để báo cáo thuế GTGT đầu vào mỗi tháng
Theo dõi tình trạng bổ sung hồ sơ thanh toán theo sao kê ngân hàng
Tổng hợp thông tin hợp đồng theo file theo dõi
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tin học văn phòng tốt
Nắm vững kiến thức chuyên ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhiệt tình, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân.
Được tham gia các hoạt động phong trào đội nhóm.
Văn phòng tiện nghi, hiện đại, phòng tập Gym dành cho CBNV, câu lạc bộ yoga, võ thuật.
