Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thuận Hải, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi nhập - xuất hàng hóa, sao kê ngân hàng của hộ kinh doanh

Theo dõi nhập - xuất nguyên liệu, thành phẩm của nhà máy và các chi nhánh

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán: hợp đồng, đề nghị thanh toán, đơn đặt hàng, biên bản bàn giao,...

Lưu trữ chứng từ theo đúng quy định. Sắp xếp, lưu trữ, kiểm tra hóa đơn, chứng từ để báo cáo thuế GTGT đầu vào mỗi tháng

Theo dõi tình trạng bổ sung hồ sơ thanh toán theo sao kê ngân hàng

Tổng hợp thông tin hợp đồng theo file theo dõi

Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: kế toán, kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính, kế toán kiểm toán,...

Sử dụng tin học văn phòng tốt

Nắm vững kiến thức chuyên ngành

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhiệt tình, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa và 1 bữa ăn trưa tại công ty

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân.

Được tham gia các hoạt động phong trào đội nhóm.

Văn phòng tiện nghi, hiện đại, phòng tập Gym dành cho CBNV, câu lạc bộ yoga, võ thuật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.