Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 186 - 188 Phạm Công Trứ, Phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ sắp sếp, lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ kế toán theo hướng dẫn.

Hỗ trợ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của kế toán trưởng.

Hỗ trợ lập báo cáo nội bộ và báo cáo thuế (nếu có), đảm bảo tính chính xác của dữ liệu giữa sổ sách kế toán và hệ thống.

Sử dụng Power Query để hỗ trợ làm sạch, chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu kế toán, giúp dữ liệu sẵn. sàng cho việc phân tích.

Hỗ trợ xây dựng báo cáo và Dashboard tương tác bằng Power BI để trực quan hóa dữ liệu tài chính, giúp ban quản lý dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa quyết định.

Thực hiện các phân tích sơ bộ về xu hướng, dự báo và đưa ra nhận định ban đầu về hiệu suất tài chính theo yêu cầu.

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình kế toán, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức vững chắc về nguyên lý kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo sử dụng Power BI và Power Query để hỗ trợ xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Có khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhiệt tình, chủ động học hỏi và thích nghi nhanh với môi trường làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi các kế toán viên và chuyên gia có kinh nghiệm.

Cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế.

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia vào các dự án quan trọng của phòng kế toán.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt năng lực và đáp ứng yêu cầu công việc.

Có hỗ trợ phụ cấp thực tập và linh hoạt lịch làm việc (nếu còn vướng lịch học).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VICHEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.