Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phòng 1A Tầng 4 Broadway B, số 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ sắp xếp, kiểm tra chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào và đầu ra.

Hỗ trợ nhập liệu dữ liệu kế toán vào phần mềm kế toán theo hướng dẫn của nhân sự phụ trách.

Hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp hồ sơ kế toán, đảm bảo tài liệu được quản lý gọn gàng, đúng quy trình.

Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu, đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Chủ động đề xuất các phương án, ý tưởng thực thi mới cho nhân sự phụ trách.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có thể sắp xếp làm việc tối thiểu 04 buổi/tuần.

Cẩn thận, siêng năng, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc.

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word); có kiến thức sơ bộ về phần mềm kế toán là một lợi thế.

Có tư duy hệ thống & khả năng tổ chức khoa học

Thích ứng nhanh với công nghệ & nền tảng số

Linh hoạt, sẵn sàng học hỏi & phát triển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về nghiệp vụ kế toán trong môi trường chuyên nghiệp.

Có cơ hội được nhận làm chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Có hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập và xác nhận thực tập.

Có hỗ trợ phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

