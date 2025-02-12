Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 24H làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P3236 chung cư VP6 bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng hạn.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế.

Lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học và có hệ thống.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ công tác kiểm toán khi có yêu cầu.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thành thạo phần mềm Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng chịu áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 24H Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 24H

