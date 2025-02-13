Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH FREIGHT MARK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH FREIGHT MARK VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Office DAD, 06 Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập liệu chứng từ kế toán vào phần mềm.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu, chứng từ kế toán.
Lưu trữ và sắp xếp chứng từ, hồ sơ kế toán.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý và năm.
Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến phòng kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.
Có kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và phần mềm kế toán.
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH FREIGHT MARK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc. Sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc từ xa.
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FREIGHT MARK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
