Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7, Đường 46, Phường 2, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng

Trợ giúp kế toán nhập liệu lên phần mềm kế toán

Kiểm tra thanh toán cho nhà cung cấp

Một số việc có liên quan trực tiếp đến kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp/chờ bằng Chuyên ngành Kế toán (Có thể làm việc Full-time)

Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel

Nắm vững định khoản

Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.

Thời gian thực tập 03 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập;

Được đào tạo/ hướng dẫn từ các Anh Chị có kinh nghiệm

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin