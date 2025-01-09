Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7, Đường 46, Phường 2, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng
Trợ giúp kế toán nhập liệu lên phần mềm kế toán
Kiểm tra thanh toán cho nhà cung cấp
Một số việc có liên quan trực tiếp đến kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp/chờ bằng Chuyên ngành Kế toán (Có thể làm việc Full-time)
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel
Nắm vững định khoản
Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.
Thời gian thực tập 03 tháng.
Tại CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập;
Được đào tạo/ hướng dẫn từ các Anh Chị có kinh nghiệm
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
