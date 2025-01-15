Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán
Hỗ trợ xử lý số liệu kế toán
Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ được phân công
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Không yêu cầu kinh nghiệm, chăm chỉ, ham học hỏi
Tiếng Anh khá
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc nước ngoài, năng động
Đào tạo về kiến thức chuyên môn
Trải nghiệm thực tế các công việc chuyên ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
