Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán

Hỗ trợ xử lý số liệu kế toán

Hỗ trợ các công việc kế toán nội bộ được phân công

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Không yêu cầu kinh nghiệm, chăm chỉ, ham học hỏi

Tiếng Anh khá

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc nước ngoài, năng động

Đào tạo về kiến thức chuyên môn

Trải nghiệm thực tế các công việc chuyên ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin