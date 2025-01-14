Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110/26 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu

• Học cách kiểm tra chứng từ hóa đơn, chi phí hợp lý hợp lệ

• Học cách nhập liệu chứng từ hóa đơn và xử lý sổ sách kế toán

• Được tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức nghề, thông tư mới về kế toán, thuế

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3 – 4 hoặc mới ra trường chuyên ngành kế toán

• Biết sử dụng máy tính văn phòng (Word, Excel)

• Cẩn thận, có tinh thần học hỏi.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật Thì Được Hưởng Những Gì

• Có phụ cấp

• Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập

• Hỗ trợ cung cấp số liệu báo cáo thực tập nếu TTS có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.