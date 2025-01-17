Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 686/25C, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.

- Hỗ trợ Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra, lưu trữ các chứng từ kế toán.

- Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập BCTC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ.

- Đang học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,...

- Ưu tiên đã đi thực tập tại các công ty dịch vụ kế toán

- Trung thực, trách nhiệm.

- Thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng các phần mềm kế toán như Misa,...

Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét duyệt trở thành nhân viên chính thức

- Được nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

- Được tiếp cận thực tế với các chứng từ nghiệp vụ kế toán

- Được trợ cấp trong quá trình tham gia thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX

