Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 02 Đường số 03, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Rà soát, sắp xếp lưu trữ hợp đồng mua, bán, BBNT
Tham gia vào dự án soát xét, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế
Tham gia vào team đánh giá, cải thiện hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin, báo cáo
Học cách làm việc như một phần của đội ngũ Kế toán để tổng hợp và phân tích dữ liệu, theo dõi thông tin và hỗ trợ công ty
Thực hiện các nhiệm vụ hoặc dự án bổ sung để học hỏi thêm về kế toán và hoạt động vận hành.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp, thực tập fulltime.
Có khả năng về hệ thống, thành thạo sử dụng máy tính, ưu tiên 01 bạn có hiểu biết/ứng dụng về PBI.
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết mạnh mẽ, làm việc nhóm tốt.
Mức độ hiệu quả, độ chính xác, và tinh thần trách nhiệm cao.
Động lực và mong muốn mạnh mẽ đối mặt với thử thách mới và học hỏi nhiều nhất có thể.
Phải là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, hệ thống thông tin quản lý (có hiểu biết về kế toán)
Quản lý và duy trì dữ liệu của công ty, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin.
Làm việc cùng các phòng ban khác để đánh giá và cải thiện quy trình bảo mật.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về các kỹ năng chuyên môn và quy trình làm việc trong ngành.
Có cơ hội được làm việc với các công nghệ và phần mềm kế toán hiện đại
Được hướng dẫn bởi các chuyên gia kế toán có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 60 Đường số 14, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

