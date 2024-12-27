Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn trực tiếp, kế toán trưởng;

Hỗ trợ kiểm tra các tài khoản ghi sổ;

Hỗ trợ phòng kế toán thu thập, nhập dữ liệu thô vào phần mềm;

Giúp kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng;

Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán;

Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hoặc hồ sơ thuế, các chi tiêu ở công ty;

Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo sự phân công của phòng ban;

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học Trường CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán,...

Thành thạo tin học văn phòng

Có kỹ năng làm việc dưới áp lực, tinh thần học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng dấu mộc hoàn thành thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ bởi nhiều kế toán giàu kinh nghiệm

Áp dụng các kiến thức vào trong thực tế công việc

Trau dồi kinh nghiệm làm việc, hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ

Trở thành nhân viên chính thức sau khi ra trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin