Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
- Hồ Chí Minh: Kho kasati, Hẻm 354 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của kế toán, người hướng dẫn trực tiếp, kế toán trưởng;
Hỗ trợ kiểm tra các tài khoản ghi sổ;
Hỗ trợ phòng kế toán thu thập, nhập dữ liệu thô vào phần mềm;
Giúp kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng;
Hỗ trợ xử lý hồ sơ kế toán;
Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ về lao động, hoặc hồ sơ thuế, các chi tiêu ở công ty;
Cập nhập các thông tin, kiểm tra và cập nhập các số liệu lên phần mềm theo sự phân công của phòng ban;
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Có kỹ năng làm việc dưới áp lực, tinh thần học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ bởi nhiều kế toán giàu kinh nghiệm
Áp dụng các kiến thức vào trong thực tế công việc
Trau dồi kinh nghiệm làm việc, hiểu rõ các quy trình nghiệp vụ
Trở thành nhân viên chính thức sau khi ra trường
