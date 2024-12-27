Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Locker & Lock làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Sala, Số 74, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Trợ giúp Kế toán thực hiện các công việc liên quan tới kiểm tra, đối chiếu công nợ Khách hàng, đối tác.

• Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra.

• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ có liên quan.

• Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.

• Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian thực tập: 3 tháng

Tại Công ty TNHH Locker & Lock Thì Được Hưởng Những Gì

• Công ty có hỗ trợ xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Locker & Lock

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin