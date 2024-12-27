Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Locker & Lock làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Locker & Lock
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KĐT Sala, Số 74, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Trợ giúp Kế toán thực hiện các công việc liên quan tới kiểm tra, đối chiếu công nợ Khách hàng, đối tác.
• Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra.
• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ có liên quan.
• Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.
• Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thời gian thực tập: 3 tháng
Tại Công ty TNHH Locker & Lock Thì Được Hưởng Những Gì
• Công ty có hỗ trợ xác nhận thực tập cho các bạn sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Locker & Lock
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI