Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55A Trần Thái Tông, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo tài chính.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ của các chứng từ.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào các dự án liên quan đến kế toán và tài chính của công ty.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm).

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định của công ty (Nếu có).

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Antoree

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin